Giro europeu: Rayo Vallecano vence Leganés e emenda oitavo jogo invicto no Espanhol

Nesta sexta-feira, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano visitou o Leganés no Estádio Municipal de Butarque e venceu por 1 a 0. O tento foi marcado por Pathé Ciss.

Com o resultado, o Rayo, que jogou com um a mais desde os 47 minutos do primeiro tempo, pulou para a sexta colocação, agora com 32 pontos. O time o oitavo jogo sem derrota na competição (quatro vitórias e quatro empates). Do outro lado, o Leganés ficou estacionado em 16º, com os mesmos 23 somados.

O Rayo Vallecano retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Real Valladolid, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (de Brasília), no Campo de Vallecas. Já o Leganés encara o Real Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei. A bola rola na próxima quarta-feira, às 17h, no Estádio Municipal de Butarque.