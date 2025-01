Em primeiro jogo sem Diniz, Cruzeiro goleia o Itabirito com três de Gabigol e volta a vencer no Mineiro

O Cruzeiro abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Dudu recebeu lançamento na esquerda, invadiu a área e foi derrubado por Jamerson. Pênalti para os visitantes. Na cobrança, Gabigol bateu mal e parou no goleiro Rodolfo, que espalmou para o meio da área. Ligado no lance, o camisa nove aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol com a camisa do Cabuloso.

Motivado com o primeiro gol, Gabi voltou a balanças as redes aos 30. O atacante aproveitou vacilo de Jamerson, entrou na grande área e bateu na saída de Rodolfo para marcar o segundo do Cruzeiro no jogo.

O terceiro tento cruzeirense saiu aos 33. Após Romero recuperar a posse no campo de ataque, Gabigol ficou com a bola e acionou Matheus Pereira na esquerda. O meia cruzou à meia altura para Marquinhos, que se antecipou à marcação do Itabirito e desviou de cabeça para o gol.

A vitória parcial do Cruzeiro virou goleada ainda na primeira etapa, aos 53. Dudu cruzou na área, mas Serginho recuou a bola para Rodolfo. Após revisão no VAR, o árbitro viu toque de mão do jogador do Itabirito e assinalou mais um pênalti para o Cabuloso. Inspirado, Gabigol se encarregou da cobrança e dessa vez não desperdiçou. Bola para um lado, goleiro para o outro. 4 a 0 e fim do primeiro tempo.

O Itabirito voltou do intervalo ligado e respondeu com apenas 32 segundos da segunda etapa. Após jogada pelo lado direito do ataque, Léo Reis foi derrubado por Kaiki na grande área. Luan, que entrou no lugar do experiente Jô, deslocou Cássio na batida e diminiu o prejuízo para o time mandante.