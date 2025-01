Ryan Francisco vibra com 1º gol pelo profissional: "Realizei o sonho da minha família"

"Não tenho palavras para esse momento. Grupo que acolheu a gente da base tão bem. Qualquer um que fizesse o gol eles iam torcer do jeito que torceram. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida. Deus no controle", prosseguiu.

O gol salvador aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Ryan Francisco recebeu passe por elevação de Bobadilla, saiu cara a cara com o goleiro e não se desesperou, estufando as redes do Pacaembu.

"Vi uma brecha, saí cara a cara, tentei ficar tranquilo ao máximo, sei que é difícil em um momento daquele, mas estou muito feliz. Graças a Deus conseguimos dar a vitória para a equipe", concluiu.