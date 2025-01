Com garotos da Copinha, São Paulo empata com Botafogo-SP em estreia no Paulista

O São Paulo ficou no 0 a 0 com o Botafogo-SP nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em sua estreia no Campeonato Paulista. Contando com um "time B" em campo, com dois garotos como titulares que estão disputando a Copinha, o volante Hugo e o atacante Ryan Francisco, o Tricolor somou seu primeiro ponto na competição.

Logo no primeiro minuto de jogo, inclusive, Ryan Francisco, artilheiro do semifinalista time sub-20 do São Paulo na Copinha, com oito gols em sete jogos, carimbou o travessão. Ao longo da partida, porém, o Tricolor foi baixando o ritmo e viu o Botafogo-SP criar as melhores chances no segundo tempo. O placar, entretanto, não foi alterado.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Guarani, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. Será o primeiro jogo do time em sua casa, diante de sua torcida, em 2025. O duelo com o Bugre também será a única oportunidade do técnico Luis Zubeldía colocar em campo a formação considerada ideal antes do clássico contra o Corinthians, no próximo domingo.