Renan Lodi revela que foi procurado pelo Corinthians: 'Quem sabe no futuro'

O lateral-esquerdo Renan Lodi revelou que foi procurado pelo Corinthians, via Fabinho Soldado, recentemente. O jogador reforçou que está sob contrato no Al-Hilal, mas não descartou defender o Timão futuramente.

"Isso foi mais uma coisa de mídia, vamos dizer assim. Sei que o Fabinho entrou em contato com meu empresário, falou da minha situação aqui, mas tenho mais dois anos e meio de contrato, e quem sabe no futuro eu possa defender as cores do Corinthians", comentou Renan em entrevista à TV Bandeirantes.

No dia 30 de dezembro, Malcom, ex-Corinthians e companheiro de Lodi no Al-Hilal, publicou uma foto presenteando o defensor com uma camisa do Timão.