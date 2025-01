Perigo para o Flamengo? Veja os números recentes de James Rodríguez, reforço do León

? 66% acerto no drible (!)



? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 13, 2025

Contratado em julho de 2023 pelo São Paulo, o atleta foi recebido como craque pela torcida. Além das ótimas atuações na Europa, a expectativa da retomada do bom futebol do meia era alta. Porém, o que foi visto durante sua passagem foi um jogador que não se adaptou e tampouco aproveitou as chances que teve.

Com apenas 22 jogos pela equipe, James marcou apenas duas vezes, distribuiu quatro assistências e saiu do time, após rescisão. Embora a má fase no Tricolor, o meia colombiano recebeu oportunidade do espanhol Rayo Vallecano, onde atuou por sete ocasiões e não marcou, saindo da equipe apenas com um passe para o gol.

Apesar de pouco se envolver em gols nos últimos anos, a armação de jogo de James Rodríguez ainda empolga os torcedores. Nos seus 29 jogos no período, o colombiano deu 31 passes decisivos, com impressionantes 84% de acerto no passe longo, segundo o Sofascore.