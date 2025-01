Dudu volta a atacar Leila Pereira nas redes sociais: "Mais falsa que nota de dois reais"

Em outro trecho, Dudu ainda afirmou que um dia irá vir a público revelar outras situações que passou com Leila Pereira. Por fim, o ex-Palmeiras ressaltou a grandeza do Cruzeiro, clube que irá defender em 2025.

"Todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso, que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro, por isso não me convém ficar falando de outras coisas!!! Tomem cuidado quando forem postar algo sobre ela", finalizou Dudu.

Foto: Reprodução

Dudu deixou o Palmeiras no final da última temporada e foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 23 de dezembro de 2024.