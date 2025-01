Com multa baixa, contrato de Memphis com Corinthians pode superar R$ 170 milhões

Contratado em setembro de 2024, o holandês Memphis Depay firmou um contrato com o Corinthians que conta com valores exorbitantes. Incluindo salário, direitos de imagem, luvas, bônus e "regalias", o acordo do atacante com o Timão pode superar os R$ 170 milhões. Além disso, caso algum clube do exterior sinalize o interesse em contratar o jogador, o clube paulista ficaria com apenas 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) da multa rescisória.

A reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso aos contratos firmados entre Corinthians e Memphis Depay, que chegou sob forte expectativa por conta de sua capacidade técnica e poder midiático.

O acordo entre as partes foi firmado de acordo com os moldes da temporada europeia. O vínculo do atacante com o Timão começou em setembro de 2024 e é válido até julho de 2026 (duas temporadas europeias).