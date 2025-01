Santos marca jogo-treino contra clube mineiro para Caixinha fazer primeiros testes

O Alvinegro Praiano estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

O Santos ainda não anunciou nenhum jogador nesta janela de transferências. A diretoria, contudo, já se acertou com alguns nomes. O zagueiro Luisão, por exemplo, já treina com o elenco.

Além do ex-Novorizontino, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, que voltam de empréstimo do Grêmio e do Shimizu S-Pulse, do Japão, respectivamente, são outras novidades para 2025.

Por outro lado, há algumas ausências importantes. O meia-atacante Otero não renovou o contrato, que vencia no fim do ano passado, e já foi anunciado como reforço do Nacional, do Uruguai. O meia Giuliano é outro que não permanecerá no clube.