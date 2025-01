Ryan Francisco impressiona em estreia e indica que não deve seguir no sub-20 do São Paulo após Copinha

Ryan Francisco foi o autor dos dois gols do São Paulo na vitória sobre o Serra Branca-PB, neste sábado, em Jaú, pela estreia na Copinha. Logo no primeiro jogo da competição, o atacante já deu seu cartão de visitas, e se a expectativa da torcida para vê-lo no elenco profissional após o término do principal torneio de base do Brasil, depois do duelo com os paraibanos ficou maior.

O primeiro gol de Ryan Francisco no jogo aconteceu logo aos 16 minutos do primeiro tempo, após tabela com o zagueiro Kauê, que decidiu se aventurar no ataque e deu boa assistência para o atacante bater firme, dentro da área, e abrir o placar para o São Paulo.

Já aos 15 minutos do segundo tempo foi a vez de Maik levantar na área e Paulinho chegar cabeceando no segundo pau, exigindo boa defesa do goleiro adversário. No rebote, porém, Ryan Francisco estava muito bem posicionado para completar para o fundo das redes e garantir o triunfo do Tricolor na estreia na Copinha.