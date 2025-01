Cruzeiro marca dois no fim, vence Imperatriz e assume liderança do grupo na Copinha

Neste domingo, o Cruzeiro conseguiu uma vitória fundamental na Copinha. O Cabuloso bateu o Imperatriz-MA por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo 13 da competição. Baptistella e Navarro foram os marcadores no Estádio Municipal de São Carlos, em São Carlos (SP).

Desta maneira, o Cruzeiro assumiu a liderança do seu grupo, com 4 pontos, mesma pontuação do segundo colocado, São Carlos. O Cabuloso supera o rival por saldo de gols. Derrotado, o Imperatriz-MA ficou na lanterna e está eliminado.

Na próxima rodada da Copinha, o Cruzeiro pega o São Carlos, às 17h (de Brasília), desta quarta-feira (8), no Estádio Municipal de São Carlos. O Imperatriz-MA, por sua vez, enfrenta o Real Brasília, às 14h45 do mesmo dia, no mesmo local.