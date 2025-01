Santa Cruz perde em casa para o Treze-PB e cai na 1ª rodada da Pré-Copa do Nordeste

O Santa Cruz não vai jogar a Copa do Nordeste em 2025. Neste sábado, no estádio José do Rego Maciel, o Arruda, o Tricolor Pernambucano perdeu de 2 a 1 para o Treze-PB, pela primeira rodada da fase preliminar do torneio nordestino. Thiaguinho marcou o gol dos mandantes, enquanto Wandson e Van anotaram para os visitantes.

Com a derrota, o Santa Cruz se despediu precocemente da Pré-Copa do Nordeste. Do outro lado, o Treze-PB avançou à segunda rodada da etapa preliminar. A equipe paraibana terá que vencer para, enfim, chegar à fase de grupos do torneio.

Agora, o Tricolor volta a campo no próximo sábado, contra o Decisão, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O Treze-PB joga a segunda fase da Pré-Copa do Nordeste na quarta-feira.