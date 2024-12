Gabriel Menino se despede do Palmeiras após oito anos: "Eternamente Cria da Academia"

Gabriel Menino ganhou sua primeira chance como profissional em 2020. Nessa temporada, foi a Cria da Academia com mais jogos. Pelo Verdão, disputou 245 jogos e conquistou 11 títulos, o que o faz ser o quarto jogador com mais taças pelo clube.

Foram quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Na conquista desta última taça, Menino fez dois gols da vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo.

"Com a camisa do Verdão, vivi meu sonho de menino no futebol e construí lembranças que serão impossíveis de esquecer. Gols importantes, títulos históricos, convocações pra Seleção, grandes amigos, uma torcida apaixonada... Não dá pra colocar todas as memórias em palavras, mas é certo que eu sempre vou guardar todos esses momentos no meu coração. Para a vida toda!", escreveu.

Confira o texto completo de Gabriel Menino:

"Chegou a hora de dizer adeus e de agradecer ao clube que foi minha casa nos últimos 8 anos.

Com a camisa do Verdão, vivi meu sonho de menino no futebol e construí lembranças que serão impossíveis de esquecer. Gols importantes, títulos históricos, convocações pra Seleção, grandes amigos, uma torcida apaixonada... Não dá pra colocar todas as memórias em palavras, mas é certo que eu sempre vou guardar todos esses momentos no meu coração. Para a vida toda!