Volante do Flamengo, Pulgar rebate volta ao futebol chileno: "Não inventem"

Pulgar tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Por enquanto, o clube carioca não conseguiu se entender com o volante para definir uma renovação. O volante é um nome importante do time comandado por Felipe Luís.

FLAAAMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ? Lilo Oliveira#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/bcAuucIxSv ? Flamengo (@Flamengo) December 20, 2024 O chileno chegou ao Flamengo no decorrer da temporada de 2022. Ele pouco jogou e só conseguiu se consolidar no ano seguinte. Pulgar, de 30 anos, tem moral de sobra com o técnico Filipe Luís, que declarou que o volante tem nível de Barcelona.