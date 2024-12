Rodada da NBA: Com brilho de LaVine, Bulls derrotam os Celtics no clássico

A rodada da NBA foi movimentada nesta quinta-feira e madrugada de sexta. Dentre os destaques, o Chicago Bulls venceu o clássico contra o Boston Celtis por 117 a 108 com grande atuação de Zach LaVine, que anotou 36 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Do lado dos Celtics, Jayson Tatum teve um duplo-duplo, com 31 pontos e dez rebotes.

Com o triunfo, os Bulls chegaram à terceira vitória seguida (Hornets, Raptors e Celtics) e sua 13ª na temporada, enquanto os Celtics, vice-líderes da Conferência Leste, sofreram sua sexta derrota.

Bulls e Celtics se enfrentam novamente neste sábado, às 22h (de Brasília), no United Center, em Chicago.