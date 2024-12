Gabriel Bortoleto se consagra campeão da Fórmula 2 em 2024

Neste domingo, o brasileiro Gabriel Bortoleto se consagrou campeão desta temporada de Fórmula 2. Ele terminou a corrida de Abu Dhabi em segundo lugar e fechou o campeonato com um total de 214,5 pontos.

Bortoleto iniciou a corrida com 196,5 pontos, enquanto o vice-líder Isack Hadjar tinha 192. O brasileiro largou da segunda posição, logo à frente do rival. No entanto, na largada, ele assumiu a liderança e, aproveitando o erro do francês ? que acabou caindo para o último lugar ? conseguiu fazer uma prova tranquila, sem grandes problemas.