Vasco fica tranquilo em relação às sondagens recebidas por Vegetti

Vegetti tem excelente relacionamento com a diretoria do Vasco, assim como seus empresários. Inclusive o presidente Pedrinho autorizou ao clube uma negociação de melhora do atual vínculo para valorizar o atleta.

Vegetti tem 21 gols com a camisa do Vasco este ano, tendo disputado 53 partidas. Ele foi o artilheiro da Copa do Brasil com sete gols e é, ao lado de Philippe Coutinho, o jogador mais popular junto aos torcedores.