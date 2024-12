Fifa divulga calendário do Mundial de Clubes com Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense; veja datas

Após definir os grupos do Mundial de Clubes, a Fifa divulgou neste sábado o calendário com todas as partidas do torneio que acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025. Assim, os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo já sabem o dia que farão sua estreia na competição.

Os primeiros brasileiros a estrear na competição serão o Palmeiras e o Botafogo. Ambos entram em campo no dia 15 de junho. Enquanto o Verdão enfrenta o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jérsey, às 20h (de Brasília), o Glorioso duela com o Seattle Sounders, dos EUA, no Lumen Field, em Seattle, às 21h.

No dia seguinte, às 23h, o Flamengo joga contra o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Fluminense, por sua vez, estreia na competição contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no dia 17 de junho, às 14h, no MetLife Stadium.