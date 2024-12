Confrontos das quartas de final da Copa NBA são definidos; confira duelos

THE KNOCKOUT ROUNDS ARE SET ?

Quarterfinals will take place on Tuesday, 12/10 on TNT and Wednesday, 12/11 on ESPN and TNT.

Pelo lado Leste, o Milwaukee Bucks, vencedor do grupo B e time com a melhor campanha na fase de grupos, recebe o Orlando Magic, que garantiu vaga através do Wild Card, na terça-feira (10/12), às 21 horas, no Fiserv Forum, em Milwaukee.

Por fim, o New York Knicks, vencedor do grupo A, recebe o Atlanta Hawks, vencedor do grupo C, na próxima quarta-feira, (11/12), às 21 horas, no Madison Square Garden, em Nova York.