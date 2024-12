Rio e Niterói apresentam candidatura para sediar o Pan-Americano de 2031

Nesta terça-feira, as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói entregaram ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), o documento que formaliza o interesse das duas cidades em organizarem de forma conjunta os Jogos Pan-Americanos de 2031.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves prefeito eleito de Niterói, estiveram presentes no Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, e oficializaram para o Presidente do COB, Paulo Wanderley, a intenção em receber o evento multi-esportivo continental.

Prestigiaram o evento atletas do Time Rio, como as medalhistas olímpicas Barbara Seixas, do vôlei de praia, Flávia Saraiva e Jade Barbosa, da ginástica artística, além da vice-prefeita eleita de Niterói, a medalhista olímpica na Vela, Isabel Swan.