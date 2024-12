Calleri faz temporada com pior média de gols pelo São Paulo desde estreia

O ano de sua estreia, 2016, foi o melhor no quesito. Isso porque, em 31 confrontos, o atacante balançou as redes adversárias em 16 oportunidades, com média de 0,51 gols/jogo. Em 2021, foram cinco tentos em 16 duelos (0,31) e, em 2023, o atacante cravou 14 gols em 44 compromissos (0,32).

Calleri não balança as redes no Campeonato Brasileiro há dez rodadas. O camisa 9 marcou pela última vez na competição no dia 3 de agosto, quando o São Paulo venceu por 1 a 0 o Flamengo, pela 21ª rodada. Por todos os torneios, o último gol do atacante foi há cinco partidas, no dia 25 de setembro, no 1 a 1 diante do Botafogo, pela volta das quartas de final da Libertadores, no Morumbis.

O Tricolor paulista volta aos gramados nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, para enfrentar o Juventude. A partida, válida pela 37ª rodada da competição, será a última do São Paulo em seu estádio nesta temporada.