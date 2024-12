Em recuperação de lesão, Neymar se encontra com Memphis Depay em São Paulo

A foto acontece em meio aos boatos de uma possível volta de Neymar ao Santos. Para que isso aconteça, o jogador de 32 anos teria que rescindir seu contrato com o Al-Hilal, com quem tem vínculo firmado até julho de 2025. Segundo a imprensa local, há a possibilidade de o contrato entre as partes não ser renovado.

Por sua vez, Memphis Depay tem sido decisivo no Corinthians. O holandês marcou quatro gols e deu quatro assistências em 12 jogos pelo Timão, sendo peça crucial na remontada do clube paulista dentro do Campeonato Brasileiro.