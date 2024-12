Verstappen conquista liderança na largada e vence GP do Catar de Fórmula 1

Neste domingo, Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Catar de Fórmula 1. O neerlandês conquistou a liderança na largada e garantiu a primeira colocação após 57 voltas, terminando a disputa com vantagem de seis segundos. Os pilotos Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, completaram o pódio.

Com o resultado, o já campeão Max Verstappen conquistou sua nona vitória e chegou a 428 pontos. A corrida foi importante para na briga pelo título dos construtores. A líder McLaren somou 16 pontos, totalizando 640. A Ferrari, que ocupa a segunda posição, ganhou 26 pontos e chegou a 619. Já a Red Bull levou 25 pontos, foi a 581 e não tem mais chances de levantar o troféu.

A última corrida da temporada de 2024 da Fórmula 1 será disputada no próximo domingo, em Abu Dhabi, no Yas Marina Circuit, com o título dos construtores ainda em disputa entre McLaren e Ferrari.