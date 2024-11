PM exclui necessidade de alteração de data, e Conselho do Corinthians confirma votação na segunda-feira

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, participou da reunião desta sexta-feira para traçar o plano de segurança junto aos demais envolvidos e, após o encontro, escreveu uma carta aos Conselheiros. Segue, abaixo:

Nobres Conselheiros e Conselheiras,

A fim de tranquilizar a todos, reafirmo que a Reunião do Conselho Deliberativo ocorrerá nessa próxima segunda-feira, às 18h, em primeira chamada, no Mini Ginásio do Parque São Jorge, com segunda chamada, às 19h.

Hoje em reunião realizada com a presença do Dr. Thales, Diretor de Relações Institucionais, Dr. Ricardo Bianchini, advogado contratado do clube, Alexandre Martin, chefe da segurança (todos representando a Direção do Corinthians), além do Coronel Carvalho, Comandante Operacional da PMESP, do Cmte. da Capital, do Cmte. do Choque, Cmte. do Policiamento de Trânsito, Representante do CET, Cmte. do 11º BPM, dentre outras autoridades, bem como com o acompanhamento do Dr. Arthur Dian, Delegado Geral da Polícia Civil e do Dr. Ricardo Saadi do DRADE, dentre outras autoridades do Estado, tivemos a confirmação do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo que há todas as condições necessárias para que a reunião transcorra na mais absoluta normalidade. A confraternização de funcionários, embora prevista para a tarde do mesmo dia, não representará qualquer empecilho ou imprevisto ao cronograma.

Houve total entendimento e convergência na reunião e foram feitos todos os ajustes estratégicos necessários para que tudo corra bem, obviamente em um ambiente civilizado onde impere a democracia.

Confiamos plenamente no plano de segurança que foi definido e na capacidade da PMESP de colocá-lo em prática, haja vista todas as outras oportunidades em que o Sport Club Corinthians Paulista pôde contar com a corporação para manutenção da lei, da ordem e, sobretudo, da paz.