Hansi Flick atualiza estado físico de atletas do Barcelona

O alemão também comentou a situação do holandês De Jong. O meio-campista voltou a atuar depois de um longo período fora dos gramados, mas tem apresentado um desempenho abaixo do habitual.

"Para mim, ele estava lesionado e agora está progredindo. Pessoalmente, há três ou quatro semanas, quando começou a jogar, ele estava com outra mentalidade. Estamos o apoiando e, no centro, temos muitos meio-campistas, portanto, tenho que decidir se os jogadores estão 100% e voltarei a falar com ele quando estiver, pois ele tem minutos e está progredindo. Eu lhe darei minutos, mas nos treinos ele tem de mostrar que está 100% fisicamente", afirmou.

"Ele passou por uma longa lesão e levou uma boa pancada. No jogo de um contra um, ele levou a pancada. E isso precisa ser controlado. Agora ele precisa recuperar sua confiança, e sei que é muito importante para ele ter minutos. Agora analisamos cada partida, e o importante é vencer. Quero a melhor equipe possível amanhã, e é assim que tomamos decisões. E é por isso que talvez ele não tenha tantos minutos quanto gostaria, ou quanto gostaríamos", completou.