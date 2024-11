Nova taça da Libertadores será levada por Tardelli e Jairzinho na final entre Atlético-MG e Botafogo

A grande final da Libertadores que acontece neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, promete ser histórica tanto dentro quanto fora de campo. Antes da bola rolar, a taça da competição, atualizada com mais uma fileira, será levada ao gramado por dois ídolos dos clubes finalistas: Diego Tardelli, pelo Atlético-MG, e Jairzinho, pelo Botafogo.

Tardelli, que vestiu a camisa do Galo em três períodos (2009, 2013 e 2020-2021), é um dos maiores nomes da história recente do clube. Protagonista na conquista da Libertadores de 2013 e decisivo no título da Copa do Brasil de 2014, o atacante soma 230 partidas e 112 gols pelo Atlético.

Do outro lado, Jairzinho, é uma lenda do Botafogo e do futebol brasileiro. Com passagens entre 1963-1974 e 1981, o atacante marcou 189 gols em 412 jogos pelo clube carioca, pelo qual conquistou, entre outros títulos, o Campeonato Brasileiro de 1968 e quatro Campeonatos Cariocas. Além disso, brilhou com a Seleção Brasileira, sendo campeão mundial em 1970.