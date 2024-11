Rodrigo Caio lamenta chances perdidas pelo Grêmio contra o Cruzeiro e convoca torcida: "Precisamos deles"

Com um gol do Braithwaite, empatamos com o Cruzeiro fora de casa. Nosso próximo compromisso será domingo, contra o São Paulo e tua presença na Arena é mais do que fundamental nesta reta final de #Brasileirão2024.



"A gente sabia da dificuldade do jogo. Sabíamos que o Cruzeiro, pela perda da Sul-Americana, vinha com o sangue nos olhos, e nós tínhamos nossa responsabilidade em somar pontos. Claro que a gente gostaria da vitória, acho que a gente jogou para isso, tivemos chances. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol quando o jogo estava 1 a 0, e logo em seguida tomamos o empate. Enfim, um ponto valioso com o qual damos um salto na tabela", disse o zagueiro após a partida no Mineirão.

Com o ponto conquistado, o Grêmio chega aos 41, pulando para a 14ª posição na tabela. O Criciúma, primeiro time dentro do Z-4, tem 38 unidades. Dependendo dos resultados da 36ª rodada, o Imortal pode se livrar da degola. E Rodrigo Caio sabe que todo apoio será importante, convocando os torcedores.

"Sabemos que um vitória praticamente nos livra, então vamos em busca dessa vitória dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. Pedimos o apoio deles, precisamos muito deles. Sabemos que o momento não é o melhor, mas contamos muito com eles", finalizou o zagueiro.