Técnico do Liverpool comenta ausência de Vini Jr. e projeta duelo contra o Real Madrid pela Champions

O Liverpool tem uma grande semana pela frente, com compromissos que terão início já nesta quarta-feira. Os Reds enfrentam o Real Madrid, às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Os merengues, porém, terão o desfalque importante do atacante Vinícius Júnior, que sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. Em coletiva concedida nesta terça-feira, Arne Slot, técnico do Liverpool, comentou a ausência do camisa 7 e afirmou que os Reds devem ter alterações na forma de jogar.

"Sim, com certeza. Vamos levar de uma forma diferente, porque um novo jogador irá jogar por eles, trazendo diferentes características. Sabemos que, se Vinícius fosse começar, teríamos que nos preparar para enfrentá-lo, enfrentar Mbappé e todos os outros, mas eles são a principal ameaça de ataque deles. Agora, com Vinícius fora, temos que esperar algo diferente. Acho que ele jogou todos os jogos pelo Madrid, então mais uma vez, é difícil para nós entendermos o que podemos esperar. Mas o que certamente podemos esperar são 11 jogadores com muita qualidade, e tentaremos nos preparar da melhor forma possível. Eles têm tantas opções que, neste momento, é difícil para nós sabermos o que eles vão fazer. Se o Vinícius estivesse saudável, eu acho que poderia saber a escalação do Real, mas talvez agora seja uma surpresa para nós", afirmou Arne Slot.