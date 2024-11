Pedrinho confirma Felipe como treinador interino do Vasco até o fim do Brasileirão

Nesta segunda-feira, Pedrinho, presidente do Vasco, confirmou, em entrevista coletiva, que Felipe será o treinador interino da equipe até o fim do Campeonato Brasileiro. A confirmação ocorre um dia depois da saída de Rafael Paiva, demitido após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians. O Gigante da Colina ainda enfrenta Atlético-GO, Atlético-MG e Cuiabá na competição.

"A gente vai colocar o Felipe como um treinador interino. Ele vai cumprir os três jogos restantes. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. O Felipe é um cara muito capacitado, que tem todas as licenças da CBF e que está no dia a dia do treinamento. Para uma reta final de três jogos, seria um risco trazer um treinador jovem", afirmou Pedrinho.