Empoli e Udinese empatam e seguem no meio da tabela do Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, Empoli e Udinese empataram em 1 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Carlo Castellani, em Empoli. Pellegri marcou para o time da casa, enquanto Davis empatou a partida no segundo tempo.

Com o empate, ambas as equipes seguem no meio da tabela. O Empoli fica em 10º lugar, com 16 pontos. Uma posição acima está a Udinese, com 17 unidades.

O Empoli volta a campo pelo Campeonato Italiano contra o Milan, no sábado, às 14h (de Brasília), fora de casa. Já a Udinese recebe o Genoa, no domingo, às 8h30.