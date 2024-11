Sampaoli estreia, Rennes perde para o Lille e pode entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Francês

A estreia de Jorge Sampaoli no comando do Rennes não foi das melhores. Neste domingo, o técnico fez seu primeiro jogo pelo clube e perdeu para o Lille, por 1 a 0, no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês, teve o único gol marcado por Zhegrova.

Com a derrota, o clube de Sampaoli fica com 11 pontos, na 14ª colocação, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Já o Lille chega aos 22 pontos, ficando na quarta posição.

O Rennes volta a campo pelo Campeonato Francês no próximo sábado, quando recebe o Saint-Étienne, às 13h (de Brasília). Será o primeiro jogo de Sampaoli diante de sua nova torcida.