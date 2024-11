Leila Pereira x Savério Orlandi: eleição presidencial no Palmeiras acontece neste domingo; veja detalhes

A Chapa n° 200 - Palmeiras Minha Vida É Você (Foto: Divulgação)

Antes de irem à assembleia de sócios, as chapas de Leila e Savério precisaram, antes, ser aprovadas no filtro do Conselho Deliberativo, que aconteceu no dia 14 de outubro. A chapa da atual presidente recebeu 168 votos, enquanto a da oposição recebeu 85. Ainda houve 10 votos em branco.

Na última eleição presidencial, em 2021, Leila Pereira não teve oposição e foi aclamada presidente do clube. Na oportunidade, a chapa, então denominada de Palmeiras de Todos recebeu 1.897 votos O vencedor do pleito tomará posse no dia 15 de dezembro.