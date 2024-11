Zago comanda treino e esboça escalação do Santos para enfrentar o Sport

No ataque, Willian Bigode sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Guilherme apresentou mialgia na região posterior da coxa direita, por esforço, e será poupado. Já Furch está com lombalgia.

Além deles, o zagueiro Jair e o meia Serginho seguem tratando na fisioterapia e não podem viajar.

Já o atacante Yusupha Njie, com uma dor muscular no quadril, e o meia-atacante Billy Arce, com quadro de mialgia no posterior de coxa direita, ainda são dúvidas.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito.

O Santos encerra a preparação para visitar o Sport nesta sábado. O embate será no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada da Série B.

O Peixe entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título da Série B, está na liderança da tabela, com 68 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha é o quinto colocado, com 63, e joga pelo acesso.