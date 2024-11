Santos pode ter pior pontuação de um campeão da Série B na era dos pontos corridos

No entanto, a equipe alvinegra ainda levaria a pior no critério de desempate. Isso porque o time paulista possui só 20 vitórias, contra 21 dos paranaenses.

Já em caso de triunfo, o Santos iria a 71 pontos e manteria a marca negativa com o Coritiba. Desde 2007, todos times que foram campeões somaram, no mínimo, 70 pontos.

O Peixe já assegurou o acesso e o título da Segunda Divisão e, portanto, entra apenas para cumprir tabela na próxima e última rodada. O duelo com o Sport está agendado para as 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

O Santos não terá Fábio Carille, demitido, e deve ir com o técnico sub-20, Leandro Zago. Há ainda muitas chances de que os principais jogadores sejam preservados e sequer viajem a Recife. Por outro lado, o Sport, quinto colocado com a mesma pontuação do Ceará, em quarto (63), joga pelo acesso à Série A.