Já campeão, Santos vive dilema para último jogo na Série B contra o Sport

Por outro lado, existem aqueles que acreditam que o Peixe deve preservar pelo menos os titulares, já que o título está garantido. Sendo assim, há possibilidade de alguns atletas sequer viajarem para Recife.

A decisão deve ser tomada nos próximos dias, em conjunto com a diretoria e o departamento de futebol. A tendência é que o técnico do sub-20, Leandro Zago, comande a equipe na Ilha do Retiro, tendo em vista que Carille não integra mais a comissão técnica do clube.

Havia, ainda, a possibilidade do auxiliar fixo do Santos, Marcelo Fernandes, comandar o time em Recife. No entanto, o clube preferiu preservá-lo da rejeição da torcida, já que ele era o treinador do Peixe no inédito rebaixamento para a Segunda Divisão, no fim do ano passado.

Há pouco tempo no clube, Leandro Zago terá apenas uma partida com o time principal. Ele foi contratado para repor a saída de Orlando Ribeiro da categoria sub-20, em outubro.

O time profissional, já campeão da Série B, se reapresenta no CT Rei Pelé nesta quarta-feira e dá início aos treinos de olho no jogo contra o Sport. O duelo está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília).