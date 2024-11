Japão vence China pelas Eliminatórias Asiáticas e se aproxima de classificação para a Copa do Mundo

Nesta terça-feira, o Japão venceu a China por 2 a 1, no Xiamen Egret Stadium, pela sexta rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Koki Ogawa (2) e Ko Itakura marcaram para os visitantes. Enquanto Lin Liangming descontou para os mandantes.

Com o resultado, os japoneses ocupam a primeira colocação do Grupo C, com 16 pontos conquistados, e se aproximaram da classificação para o Mundial. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam diretamente. Restando quatro rodadas, a seleção japonesa soma dez pontos a mais do que a Arábia Saudita, que está em terceiro. Já os chineses aparecem na quarta colocação, com seis pontos.

As seleções voltam a campo somente em março de 2025 para disputar a sétima rodada das Eliminatórias da Ásia. O Japão enfrenta o Bahrein, em casa. Enquanto a China duela com a Arábia Saudita, fora de casa.