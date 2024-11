Com astros na mira, Marcelo Teixeira promete cautela financeira no Santos para 2025

Antes de todas essas definições, contudo, é preciso definir quem será o técnico. Ainda não há uma certeza e Fábio Carille segue no comando.

"Faremos sempre o que é a nossa tradição na revelação de jogadores. Temos safras boas. A conversa que teremos ao final do campeonato com a comissão técnica passará também por isso. Há a questão emocional sobre o futuro do Carille, queremos ter a certeza de que possa haver a continuação do trabalho. Não é apenas uma questão humana, há também a questão profissional. Alguns não vão ficar, outros vão. A base está formada, mas a necessidade é nítida", completou o cartola.

Marcelo Teixeira, por fim, deixou claro que não vai colocar dinheiro do próprio bolso no Santos, assim como aconteceu em sua segunda gestão, que foi de 200o até 2009.

"Em 2000 tivemos essa necessidade, o estatuto permitia que isso acontecesse, não cobrei juros e correções. Mas provei ao longo do período que o Santos poderia ser autossuficiente e é assim que vamos fazer. O Santos teve o financeiro comprometido nesse ano. Nós acreditamos na gestão autossuficiente em receitas com patrocínios. É um gigante voltando às suas origens, isso é muito importante para o desenvolvimento do trabalho", finalizou.

Campeão da Série B e com acesso garantido para a elite, o Santos encerra a temporada no próximo domingo, quando visita o Sport, pela 38ª rodada. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro a partir das 18h30 (de Brasília).