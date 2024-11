Breno Lopes valoriza campanha do Fortaleza, mas pede "ainda mais carinho" na reta final do Brasileirão

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e a cinco rodadas do fim da competição, o Fortaleza segue sua linha de pensamento com pés no chão e muito trabalho. É esse o discurso de Breno Lopes, um dos destaques do Leão do Pici na temporada.

Pela sexta temporada consecutiva, o atacante ultrapassou a marca de 40 jogos no ano. Ele tem cinco gols e três assistências em 2024, que ajudaram o Fortaleza a garantir presença na Libertadores da América 2025.

Competição, aliás, que Breno Lopes conhece bem: ele é bicampeão, com direito a gol do título. Além disso, tem aproveitamento de quase 80% pela Libertadores. São 23 partidas, com 17 vitórias, quatro empates e somente duas derrotas, com três gols e suas assistências.