Após 8.000 jogos, árbitro brasileiro Carlos Bernardes se aposenta do tênis

Depois de 8.000 partidas e mais de 30 anos, um dos árbitros mais respeitados do tênis, o brasileiro Carlos Bernardes, se aposentou do esporte. O juiz se despediu das quadras nesta última semana, durante o Nitto ATP Finals, onde ele apitou seu confronto final do ATP Tour na disputa pelo título.

"Meu primeiro contato com o tênis foi quando criança, no Brasil. Costumávamos pular a cerca para jogar no clube local até finalmente nos registrarmos lá. Desde então, faço parte do jogo e me sinto muito sortudo por ter tido essas experiências", disse Bernardes, em entrevista à ATPTour.com.