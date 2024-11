Novorizontino sai na frente, mas cede empate ao Paysandu após expulsão pela Série B

O acesso do Novorizontino à Série A do Brasileirão está em risco. O time vencia o Paysandu neste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, mas cedeu o empate após a expulsão de Luisão e não conseguiu sair do 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Geovane e Esli García.

Apesar do amargo empate, o Tigre ainda pode subir matematicamente à Primeira Divisão neste sábado. Caso o Sport seja derrotado pela Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, a equipe paulista estará garantida na Série A. Em último caso, o Novorizontino torce por uma derrota do Ceará, na segunda-feira, contra o América-MG, para celebrar o acesso.

O tropeço do Novorizontino, ainda, assegurou o título da Série B ao Santos. O Tigre é o terceiro colocado da tabela da Segunda Divisão, com 64 pontos pontos, quatro a menos que o Peixe. Já o Paysandu é o 13º, com 47.