Dorival destaca volume do Brasil e elogia atuação, mas lamenta empate: "Merecíamos um resultado melhor"

"De modo geral, acho que foi um bom jogo, bem disputado. O ponto é importante. Claro que a expectativa, pelo o que criamos em campo, merecíamos um resultado melhor. Mas saio satisfeito com nossa atuação, propondo jogo a todo tempo, buscando o gol adversário e fazendo um jogo dentro das características do futebol brasileiro", acrescentou.

Dorival crê que o erro cometido pela Seleção no gol da Venezuela foi determinante para o resultado do confronto. Ele também alertou para a falta de pontaria. Apesar das várias chances, o Brasil só marcou um gol e acertou a meta rival apenas três vezes.

"Acho que tivemos um erro que foi fatal, que foi justamente o momento do gol que tomamos. De modo geral, a equipe teve um comportamento muito bom, muito seguro. Foi um jogo franco, as duas equipes buscando o gol a todo momento. Um jogo agradável de se ver. As equipes queriam o resultado. Acredito que o Brasil teve um volume maior, isso foi importante. Mas, infelizmente, as oportunidades criadas, acabamos convertendo apenas uma delas em gol. Acho que precisamos disso, de estarmos sempre melhorando. A equipe vem adquirindo mais confiança. Tenho certeza que teremos jogos ainda melhores daqui para frente", projetou.

"Ficou um jogo exposto. Trouxemos o Gerson, que é um meia, para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com um jogo de aproximação e criação por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar uma situação mais clara de gol. Tivemos o goleiro adversário numa grande noite. Com tudo o que conseguimos criar, ainda nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. De modo geral, um jogo bem disputado, franco. Para mim, o resultado deixou a desejar pelo volume que tivemos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um erro no início do segundo tempo que nos custou muito caro", finalizou.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior perde a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O Brasil é o terceiro colocado da tabela, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que encara a Colômbia na noite desta sexta-feira.

O próximo compromisso do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, contra o Uruguai. O duelo ocorre a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.