Com Gabigol na torcida, David Luiz erra pênalti e Flamengo empata com o Atlético-MG

No reencontro entre Flamengo e Atlético-MG após a final da Copa do Brasil, o duelo ficou no 0 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros voltaram a quarta posição, com 59 pontos, mas ainda seguem fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros, com 42, continuam na décima colocação. Afastado pelo clube carioca, Gabigol acompanhou a partida do camarote.

Os donos da casa tiveram o domínio da partida por grande parte dos 90 minutos. O Flamengo desperdiçou pênalti no primeiro tempo, com David Luiz, que viu Everson fazer a defesa. Já o Galo só levou algum perigo nos minutos finais.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Atlético-MG terá pela frente o Athletico-PR, neste sábado, em jogo adiado da 19ª rodada.