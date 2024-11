Quem deve substituir Diego Pituca no Santos contra o Coritiba? Vote!

Outra alternativa seria Alison. O volante disputou apenas 15 minutos nesta temporada, mas busca ganhar espaço na reta final da competição, já que seu contrato se encerra no final do ano.

Patrick também pode ser escalado por Carille no lugar de Pituca. Apesar de não ser volante de origem, o jogador pode atuar no setor defensivo do meio de campo. Entretanto, ele não entra em campo desde a 25ª rodada e ainda não caiu nas graças da torcida.

O jovem Hyan também pode substituir Pituca. Assim como Alison, o atleta de 20 anos também ganhou apenas 15 minutos na Série B, quando entrou no segundo tempo da vitória sobre o Ceará, por 1 a 0, ainda pela 14ª rodada.

A vitória contra o Coritiba garante ao Santos o retorno à elite do futebol brasileiro. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.