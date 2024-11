Artur Jorge descarta impacto no Botafogo após empate com o Cuiabá

Com um empate em 0 a 0, o Botafogo tropeçou no Cuiabá, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, o resultado não irá impactar na sequência do Fogão na competição, pelo menos é o que garante o técnico Artur Jorge.

"Para nós, não impacta nada, eu sei que para vocês da comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isso, porque eu também não me esqueço que há quatro rodadas o Palmeiras era campeão porque ia receber o Botafogo e tinha um ponto só de desvantagem. Isso foram vocês, nunca eu disse aquilo, mas vocês, e vocês imprensa estou generalizando, disseram que não, está entregue para o Palmeiras porque um ponto, jogam em casa com o Botafogo. Isso são favas contadas. Não, para mim não impacta rigorosamente nada, para os meus jogadores também não, nós sabemos aquilo que é o nosso caminho, sabemos as dificuldades, falta muita coisa pela frente", iniciou Artur Jorge.