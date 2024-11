Éder Militão rompe ligamento do joelho e deve perder restante da temporada

O pior cenário se confirmou para Éder Militão. Em comunicado divulgado pouco tempo após a vitória sobre o Osasuna neste sábado, o Real Madrid informou que exames diagnosticaram que o zagueiro brasileiro sofreu uma ruptura completa no ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita.

O Real Madrid não divulgou um prazo de recuperação, entretanto, Éder Militão deverá perder o restante da temporada europeia. Ele passará por cirurgia nos próximos dias.

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma rotura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita. Militão será intervencionado nos próximos dias", foi escrito pelo clube.