CEO do Grupo City visita sede da CBF e vê "grande chance de crescimento" para o futebol brasileiro

"É um grande honra estar aqui representando o City Football Group na CBF, que é um lugar mítico para o futebol mundial, o centro do futebol no Brasil, que é o centro do futebol no mundo. Visitamos o presidente e ele nos contou todos os planos, a estratégia. Temos uma grande oportunidade de crescimento do futebol no Brasil. Por isso, a gente decidiu investir, no nosso caso no Bahia, e temos toda a confiança e muito otimismo sobre o futebol, o crescimento da indústria no Brasil", destacou o dirigente.

O City Group é um dos principais investidores do futebol mundial, com 13 times de futebol em cinco continentes. O Bahia, por exemplo, é um deles. A venda da SAF do Tricolor de Aço foi concluída em maio do ano passado e, desde então, tem colhido frutos. CEO do clube, Raul Aguirre valorizou a reunião desta quinta-feira.

"Estamos muito contentes e satisfeitos em termos recebidos mais uma vez pelo presidente da CBF e pelo Ricardo Lima. A gente falou de vários temas do Bahia muito relevantes e também sobre temas do futebol brasileiro. Estamos todos muito alinhados no que se refere à modernização do futebol brasileiro, profissionalização do futebol brasileiro e como certamente o Bahia e também o grupo City podem vir a contribuir", destacou o CEO.