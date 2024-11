Ataque letal: Palmeiras foi às redes em nove das últimas dez rodadas do Brasileirão

O ataque palmeirense funcionou, principalmente, contra times que estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Somente nos embates contra Cuiabá (no Brinco de Ouro), Criciúma (no Allianz Parque) e Juventude (fora de casa), foram 15 gols feitos - os respectivos placares terminaram 5 a 0, 5 a 0 e 5 a 3.

Já nas demais partidas, o Palmeiras também não deixou de balançar as redes. Marcou contra o Flamengo no empate em 1 a 1, bateu o São Paulo no clássico por 2 a 1, superou o Athletico-PR fora de casa por 2 a 0, além de ter ganhado do Atlético-MG por 2 a 1. No recorte das últimas dez partidas, o menor dos triunfos foi sobre o Vasco, fora de casa, pelo placar mínimo de 1 a 0.