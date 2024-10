Com Alisson em campo, São Paulo faz 5 a 0 no EC São Bernardo em jogo-treino

O São Paulo goleou o EC São Bernardo por 5 a 0 nesta quinta-feira, em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda. Os gols do Tricolor foram marcados por Galoppo, Ferreira, Nestor e Sabino (2), mas o destaque ficou por conta de Alisson, que, recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, está cada vez mais perto de voltar aos gramados, algo que era inicialmente descartado.

Alisson já havia voltado a trabalhar sem restrições com o elenco no início desta semana, mas, desta vez, participou de uma simulação de um jogo real, com enfrentamento mais duro, e, por isso, tem boas chances de ser relacionado na próxima terça-feira para o duelo com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Sabino, por sua vez, teve seu dia de artilheiro nesta quinta-feira. O zagueiro, que tem ganhado mais espaço no time do São Paulo vem vivendo uma ótima fase e, inclusive, renovou seu contrato com o clube até o final de 2026.