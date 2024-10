Internacional x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

O Flamengo fará seu principal jogo de 2024 no próximo domingo, quando enfrentará o Atlético Mineiro no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Antes disso, porém, o Rubro-Negro terá de encarar o Internacional nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto diante do Colorado será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h (de Brasília).

Flamengo e Inter aparecem na quarta e quinta posições na tabela de classificação, respectivamente, e estão separados por apenas dois pontos. Com um jogo a menos que os três líderes do Brasileiro, a partida desta quarta é uma grande oportunidade para as duas equipes.

Se vencer fora de casa, o Flamengo irá ultrapassar o Fortaleza e assumirá a terceira posição com 57 pontos, quatro a menos que o vice-líder Palmeiras. Já para o Inter, que soma 52 pontos, a vitória significará entrar no G4 e empurrar o Flamengo para a quinta posição.