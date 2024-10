Internacional possui a melhor campanha do Brasileirão desde a chegada de Roger Machado; veja os números

Desde a estreia de Roger Machado à beira dos gramados, que ocorreu no dia 20 de julho deste ano, o Internacional subiu de rendimento e lidera, dentre os 20 clubes, diversas estatísticas no Campeonato Brasileiro. Confira abaixo os dados que comprovam o bom rendimento do Colorado no recorte.

De acordo com o Sofascore, o Internacional é a equipe com mais vitórias e pontos somados no Brasileirão desde a chegada do técnico, que completou 100 dias sob o comando da equipe gaúcha na última segunda-feira. No período, são nove triunfos e 33 pontos conquistados.